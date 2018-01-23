Так вважають в міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings.
Дивися повний текст Україна отримає 1,9 мільярда доларів від МВФ протягом року - Fitch.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 23:25
Україна отримає 1,9 мільярда доларів від МВФ протягом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримає 1,9 мільярда доларів від МВФ протягом року - Fitch.
Додано: Пон 29 січ, 2018 23:25
"получит около 1,9 миллиарда долларов в течение 2018 года".
Для понимания раскладов, не мешало бы сразу указать сумму, которую Украина должна выплатить этому же МВФ в 2018 году. Подозреваю, что там цифра в мдрд. несколько больше 2.
Как было в 2017 году: дали 1, а забрали 1,3.
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