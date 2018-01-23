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Україна отримає 1,9 мільярда
доларів від МВФ протягом...

Україна отримає 1,9 мільярда доларів від МВФ протягом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:25

Україна отримає 1,9 мільярда доларів від МВФ протягом...

Пропонуємо до обговорення:
Так вважають в міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings.

Дивися повний текст Україна отримає 1,9 мільярда доларів від МВФ протягом року - Fitch.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:25

"получит около 1,9 миллиарда долларов в течение 2018 года".

Для понимания раскладов, не мешало бы сразу указать сумму, которую Украина должна выплатить этому же МВФ в 2018 году. Подозреваю, что там цифра в мдрд. несколько больше 2.
Как было в 2017 году: дали 1, а забрали 1,3.
EKO
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