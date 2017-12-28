Авіакомпанія Lufthansa оголосила про запровадження автоматичної реєстрації на рейси в межах Німеччини та Європи.
Дивися повний текст Lufthansa ввела автоматичну реєстрацію за добу до вильоту.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 23:37
Lufthansa ввела автоматичну реєстрацію за добу до вильоту
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Дивися повний текст Lufthansa ввела автоматичну реєстрацію за добу до вильоту.
Додано: Вів 30 січ, 2018 00:39
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