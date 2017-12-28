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Lufthansa ввела автоматичну
реєстрацію за добу до вильоту

Lufthansa ввела автоматичну реєстрацію за добу до вильоту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:37

Lufthansa ввела автоматичну реєстрацію за добу до вильоту

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Lufthansa оголосила про запровадження автоматичної реєстрації на рейси в межах Німеччини та Європи.

Дивися повний текст Lufthansa ввела автоматичну реєстрацію за добу до вильоту.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:37

А если дома нет принтера ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:39

  civ написав:А если дома нет принтера ?

на телефон приложение устанавливается (кстати, у МАУ тоже). можно и по пдфке пройти.
iskyr
 
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