Зазначимо, раніше колишній віце-президент США Джозеф Байден підкреслив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою для України.
Дивися повний текст Масштаб корупції на держпідприємствах "не описати словами" - голова НАБУ.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 01:43
Масштаб корупції на держпідприємствах "не описати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Масштаб корупції на держпідприємствах "не описати словами" - голова НАБУ.
Додано: Вів 30 січ, 2018 01:44
осознание проблемы конечно первый шаг к ее решению, но что они предлагают? какой выход из ситуации? аресты конечно следствие, но если схема работает - на месте арестованных появятся новый, спонсируемые теми же.
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