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Масштаб корупції на держпідприємствах
"не описати...

Масштаб корупції на держпідприємствах "не описати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:43

Масштаб корупції на держпідприємствах "не описати...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, раніше колишній віце-президент США Джозеф Байден підкреслив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою для України.

Дивися повний текст Масштаб корупції на держпідприємствах "не описати словами" - голова НАБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:44

осознание проблемы конечно первый шаг к ее решению, но что они предлагают? какой выход из ситуации? аресты конечно следствие, но если схема работает - на месте арестованных появятся новый, спонсируемые теми же.
alexg
 
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