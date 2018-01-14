|
|
У Німеччині грабіжники вкрали 44 тонни шоколаду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 01:49
Пропонуємо до обговорення:
Грабіжники викрали дві фури з 44 тонни шоколаду, які стояли в промисловій зоні німецького містечка Фрайбург.
Дивися повний текст У Німеччині грабіжники вкрали 44 тонни шоколаду
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79652
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама