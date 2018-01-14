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У Німеччині грабіжники
вкрали 44 тонни шоколаду

У Німеччині грабіжники вкрали 44 тонни шоколаду
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:49

У Німеччині грабіжники вкрали 44 тонни шоколаду

Пропонуємо до обговорення:
Грабіжники викрали дві фури з 44 тонни шоколаду, які стояли в промисловій зоні німецького містечка Фрайбург.

Дивися повний текст У Німеччині грабіжники вкрали 44 тонни шоколаду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:47

То напевно був Рошен!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:52

В абз 1 этого шлака (простите, статьи) говорится о том, что :"Грабители угнали две фуры с 44 тоннами шоколада, которые стояли в промышленной зоне...Позже полиции удалось найти грузовики, однако преступники одну фуру успели разгрузить"
В абз 2 этого хлама (простите, статьи) говорится о том, что : "...неизвестные угнали два грузовика с шоколадом. Всего преступникам удалось похитить 44 тонны шоколада..."
В абз 3 этого кала (простите, статьи) говорится о том, что :"..две фуры стояли на стоянке в промышленной зоне... сотрудники полиции обнаружили одну из фур... Позже нашли и второй грузовик, но прицеп был пустым. Грабители перегрузили 22 тонны шоколада"
Гаврила был...
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PV
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