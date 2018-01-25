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У Росії до ЧС-2018 з футболу шахраї запускають мережу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 01:56
Пропонуємо до обговорення:
Під час чемпіонату світу з футболу в Росії зловмисники можуть встановити в містах проведення матчів фальшиві банкомати.
Дивися повний текст У Росії до ЧС-2018 з футболу шахраї запускають мережу фальшивих банкоматів - ЗМІ
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Додано: Вів 30 січ, 2018 01:56
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