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У Росії до ЧС-2018 з футболу
шахраї запускають мережу...

У Росії до ЧС-2018 з футболу шахраї запускають мережу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:56

У Росії до ЧС-2018 з футболу шахраї запускають мережу...

Пропонуємо до обговорення:
Під час чемпіонату світу з футболу в Росії зловмисники можуть встановити в містах проведення матчів фальшиві банкомати.

Дивися повний текст У Росії до ЧС-2018 з футболу шахраї запускають мережу фальшивих банкоматів - ЗМІ.
R2
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