Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Апеляцію України на рішення про борг перед РФ відклали.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 08:30
Апеляцію України на рішення про борг перед РФ відклали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Апеляцію України на рішення про борг перед РФ відклали.
Додано: Вів 30 січ, 2018 08:30
а коли програють справу "висококваліфікованих і досвідчених суддів" перетвориться на "жалюгідні шавки Кремля"
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