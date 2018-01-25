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Апеляцію України на рішення
про борг перед РФ відклали

Апеляцію України на рішення про борг перед РФ відклали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:30

Апеляцію України на рішення про борг перед РФ відклали

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Апеляцію України на рішення про борг перед РФ відклали.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:30

а коли програють справу "висококваліфікованих і досвідчених суддів" перетвориться на "жалюгідні шавки Кремля"
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:43

Когда будет решение?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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