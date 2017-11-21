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За одну поїздку пасажири
крадуть 2-3 комплекти - УЗ

За одну поїздку пасажири крадуть 2-3 комплекти - УЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 09:12

За одну поїздку пасажири крадуть 2-3 комплекти - УЗ

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" в 2017 році відновила 30% постільного інвентарю, у 2018 році планується оновити ще 30%.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 09:12

Не знаю кого как, а меня эти безответственные заявления г-на Михальчука обидели. По сути, шишка из Укрзализныци, пассажиров считает не клиентами, а ворами.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:13

  Деньги написав:Не знаю кого как, а меня эти безответственные заявления г-на Михальчука обидели. По сути, шишка из Укрзализныци, пассажиров считает не клиентами, а ворами.


совершенно согласен. Мы все знаем что это сын порошенка ворует. Народ - воровать не может !
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:16

  Деньги написав:По сути, шишка из Укрзализныци, пассажиров считает не клиентами, а ворами.


Ну а кем их считать, если такие факты имеют место быть? Он как раз уточняет, что вопрос не в количестве (оно небольшое), а в самом факте, что народ не стесняется скрутить и унести матрац.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:26

  summacut написав: Ну а кем их считать, если такие факты имеют место быть? Он как раз уточняет, что вопрос не в количестве (оно небольшое), а в самом факте, что народ не стесняется скрутить и унести матрац.

Кто кричит первым: Держи вора. Второе, а сколько матрасов протерлись до дыр? Может это причина обновления аж 30% постельного инвентаря, а не мелкие воришки?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:46

  summacut написав: Ну а кем их считать, если такие факты имеют место быть? Он как раз уточняет, что вопрос не в количестве (оно небольшое), а в самом факте, что народ не стесняется скрутить и унести матрац.

а где доказательства, что это именно пассажиры, а не сами проводники? я знаю о случаях, когда проводников ловили на краже мобильных телефонов. проводили ли какое-либо расследование в данном случае? добавлю, что если учесть, что все пассажиры поезда едут по паспорту, то отследить статистику краж не так сложно. и статистически даже можно вычислить вора. но лучше сделать громкое заявление и ничего не делать
KML
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:55

  KML написав: а где доказательства, что это именно пассажиры, а не сами проводники? я знаю о случаях, когда проводников ловили на краже мобильных телефонов. проводили ли какое-либо расследование в данном случае? добавлю, что если учесть, что все пассажиры поезда едут по паспорту, то отследить статистику краж не так сложно. и статистически даже можно вычислить вора. но лучше сделать громкое заявление и ничего не делать

при этом, легализовать расходную часть :)
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:10

Мне интересно, это один пассажир за поездку 2-3 комплекта ворует (ггг, так и ездить станет выгодно), у проводника столько исчезает или в поезде? Обожаю чинуш, которым лишь бы кого-то в чем-то обвинить, но "факты" приводятся так, что их и оценить-то нельзя!!! По теме - на фоне того, как проводники пытаются надуть пассажира, не неся почти никогда за это ответственности (подобие чая или кофе втридорога, гнусный самогон, иногда со снотворным из-под полы, то же мелкое крысятничество, сотрудничество с ворами) - и это при неплохой зарплате - чего еще УЗ хотела!
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:21

  max_us_ua написав:Мне интересно, это один пассажир за поездку 2-3 комплекта ворует (ггг, так и ездить станет выгодно), у проводника столько исчезает или в поезде? Обожаю чинуш, которым лишь бы кого-то в чем-то обвинить, но "факты" приводятся так, что их и оценить-то нельзя!!! По теме - на фоне того, как проводники пытаются надуть пассажира, не неся почти никогда за это ответственности (подобие чая или кофе втридорога, гнусный самогон, иногда со снотворным из-под полы, то же мелкое крысятничество, сотрудничество с ворами) - и это при неплохой зарплате - чего еще УЗ хотела!


начались вопли - "они сами виноваты" :)
на воре шапка горит ?
yarg
 
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