"Укрзалізниця" в 2017 році відновила 30% постільного інвентарю, у 2018 році планується оновити ще 30%.
Дивися повний текст За одну поїздку пасажири крадуть 2-3 комплекти - УЗ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 09:12
За одну поїздку пасажири крадуть 2-3 комплекти - УЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За одну поїздку пасажири крадуть 2-3 комплекти - УЗ.
Додано: Вів 30 січ, 2018 09:12
Не знаю кого как, а меня эти безответственные заявления г-на Михальчука обидели. По сути, шишка из Укрзализныци, пассажиров считает не клиентами, а ворами.
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:13
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:16
Ну а кем их считать, если такие факты имеют место быть? Он как раз уточняет, что вопрос не в количестве (оно небольшое), а в самом факте, что народ не стесняется скрутить и унести матрац.
В Европу через жony!
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:26
Кто кричит первым: Держи вора. Второе, а сколько матрасов протерлись до дыр? Может это причина обновления аж 30% постельного инвентаря, а не мелкие воришки?
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:46
а где доказательства, что это именно пассажиры, а не сами проводники? я знаю о случаях, когда проводников ловили на краже мобильных телефонов. проводили ли какое-либо расследование в данном случае? добавлю, что если учесть, что все пассажиры поезда едут по паспорту, то отследить статистику краж не так сложно. и статистически даже можно вычислить вора. но лучше сделать громкое заявление и ничего не делать
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:55
при этом, легализовать расходную часть :)
Додано: Вів 30 січ, 2018 13:10
Мне интересно, это один пассажир за поездку 2-3 комплекта ворует (ггг, так и ездить станет выгодно), у проводника столько исчезает или в поезде? Обожаю чинуш, которым лишь бы кого-то в чем-то обвинить, но "факты" приводятся так, что их и оценить-то нельзя!!! По теме - на фоне того, как проводники пытаются надуть пассажира, не неся почти никогда за это ответственности (подобие чая или кофе втридорога, гнусный самогон, иногда со снотворным из-под полы, то же мелкое крысятничество, сотрудничество с ворами) - и это при неплохой зарплате - чего еще УЗ хотела!
Додано: Вів 30 січ, 2018 13:21
начались вопли - "они сами виноваты"
на воре шапка горит ?
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 26 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|