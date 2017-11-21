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За одну поїздку пасажири
крадуть 2-3 комплекти - УЗ

За одну поїздку пасажири крадуть 2-3 комплекти - УЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:50

yarg

Оценил Вашу шутку. Не только они виноваты, само собой. Организовано все из рук вон плохо - так, что фактически проводники не справляются, хотя их вина часто таки есть
max_us_ua
 
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