RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В окупованому Криму пішов
з молотка коньячний завод

В окупованому Криму пішов з молотка коньячний завод
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 09:13

В окупованому Криму пішов з молотка коньячний завод

Пропонуємо до обговорення:
Окупаційна влада продала на аукціоні Багеровський завод марочних коньяків.

Дивися повний текст В окупованому Криму пішов з молотка коньячний завод.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 09:13

"54 метри квадратні", ну Ви хоч читайте коли репостите...
bogdanfc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 19.03.14
Подякував: 70 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Всюдиносапхайчик, Дваждыдвашник і 28 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Львів побудує сміттєпереробний завод
R2 » Пон 29 січ, 2018 10:33
2 72
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 13:55
yarg
Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири... 1, 2
R2 » Вів 23 січ, 2018 11:24
10 551
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 16:10
RomanTik
Білоцерківський завод гумових технічних виробів продали... 1, 2
R2 » Пон 22 січ, 2018 12:36
10 817
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 21:02
LutsMan
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (1587)
30.01.2018 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.