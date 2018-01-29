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На деяких вулицях Києва можуть
збільшити швидкість руху...

На деяких вулицях Києва можуть збільшити швидкість руху...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 09:24

На деяких вулицях Києва можуть збільшити швидкість руху...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у своєму блозі повідомив заступник мера Київської міської ради Володимир Прокопів.

Дивися повний текст На деяких вулицях Києва можуть збільшити швидкість руху (список).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 09:24

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papazina
 
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