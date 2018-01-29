Про це у своєму блозі повідомив заступник мера Київської міської ради Володимир Прокопів.
Дивися повний текст На деяких вулицях Києва можуть збільшити швидкість руху (список).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 09:24
На деяких вулицях Києва можуть збільшити швидкість руху...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На деяких вулицях Києва можуть збільшити швидкість руху (список).
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|