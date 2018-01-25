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Україна на 25% скоротила
споживання газу

Україна на 25% скоротила споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 09:29

Україна на 25% скоротила споживання газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Дивися повний текст Україна на 25% скоротила споживання газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 09:29

Ну я за три года газовый котел ни разу не включал. Кондиционерами намного дешевле. Хотя наши госпидари не оформляют кондиционеры как электроотопление, хотя все равно намного дешевле 2.1 Квт.ч равны одному кубу газа. Вечный двигатель на 80%. Вот и считайте.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 09:48

  AlifeSoft написав:Ну я за три года газовый котел ни разу не включал. Кондиционерами намного дешевле. Хотя наши госпидари не оформляют кондиционеры как электроотопление, хотя все равно намного дешевле 2.1 Квт.ч равны одному кубу газа. Вечный двигатель на 80%. Вот и считайте.

Думаю вы ошиблись. Т.к. примерно, 1квт/ч - 3,62 мДж, 1куб газа - 33,5 мДж., +/- КПД котла
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:10

  Деньги написав:Думаю вы ошиблись. Т.к. примерно, 1квт/ч - 3,62 мДж, 1куб газа - 33,5 мДж., +/- КПД котла


Он в расчетах учитывает COP кондиционера. Хоть такой (принудительно гонять теплый воздух по помещению) вид отопления и на любителя, но с нашими зимами (теплыми, позволяющими достигать высоких значений COP, реже переключаться в режим оттаивания наружного теплообменника) выходит дешевле, это факт.
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summacut
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:13

  Деньги написав:
  AlifeSoft написав:Ну я за три года газовый котел ни разу не включал. Кондиционерами намного дешевле. Хотя наши госпидари не оформляют кондиционеры как электроотопление, хотя все равно намного дешевле 2.1 Квт.ч равны одному кубу газа. Вечный двигатель на 80%. Вот и считайте.

Думаю вы ошиблись. Т.к. примерно, 1квт/ч - 3,62 мДж, 1куб газа - 33,5 мДж., +/- КПД котла

Кондиционер способен за 1 киловатт электричества перегнать 2-3 киловатта тепла с улицы.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:17

  Vint написав:Кондиционер способен за 1 киловатт электричества перегнать 2-3 киловатта тепла с улицы.


Плюс забрать тот 1кВт, который он потянул из розетки и потратил на нагревание компрессора, в дом.
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summacut
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:19

  Vint написав:Кондиционер способен за 1 киловатт электричества перегнать 2-3 киловатта тепла с улицы.
Не так все просто. Коэффициент зависит от температуры на улице.

Если по теме врут они. Экономия достигнута лишь благодаря теплым зимам последние 3 года.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:24

Населения стало меньше, предприятия загибаются. Вот и потребление упало. Я сам стараюсь газ по минимуму использовать ибо дорого.
Prod
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:33

  otg написав:Не так все просто. Коэффициент зависит от температуры на улице. Если по теме врут они. Экономия достигнута лишь благодаря теплым зимам последние 3 года.

температура окружающей среды влияет на расход "топлива", что газового, что электрического прибора.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:39

  summacut написав: Он в расчетах учитывает COP кондиционера. Хоть такой (принудительно гонять теплый воздух по помещению) вид отопления и на любителя, но с нашими зимами (теплыми, позволяющими достигать высоких значений COP, реже переключаться в режим оттаивания наружного теплообменника) выходит дешевле, это факт.

я не знаю, что такое СОР, может рекламщики придумали. Мне известно, что такое КПД прибора.
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