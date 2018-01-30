Україна на 25% скоротила споживання газу

Додано: Вів 30 січ, 2018 19:31

Так если в институтах не топить и студентов не учить - то не удивительно.

Можно ещё больницы и школы поотключать - тоже экономия выйдет.

Главное - гос. и гор администрациях, и прочих чиновьичих зданиях тепло не отключать, дабы они лучше думали что ещё народу сократить и обрезать можно.



Вот ещё кстати метод.



"Город Славутич в Киевской области во вторник, 30 января 2018 , отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Киевоблгаза.Отметим, в Славутиче живет около 25 тысяч человек, большинство из которых работают на Чернобыльской АЭС."