Україна на 25% скоротила споживання газу

Додано: Сер 31 січ, 2018 05:16

Деньги написав: я не знаю, что такое СОР, может рекламщики придумали. Мне известно, что такое КПД прибора.



У кондиционера эффективное КПД выше 100%, так как он не только нагревает, но еще и высасывает тепло с улицы. А так вообще около 85%. Но за чет обратного цикла Карно получается от 300% до 500% (нагревание дома, охлаждение улицы). Да для многих это выглядит как магия, но это рассказывается в обычной школьной физике. По сути тот же эффект что и у рычага.

