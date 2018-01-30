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Україна на 25% скоротила споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:16
Деньги написав:
ну кто посчитал, что дешевле: газ или электричество, в Украине, конечно ?
1 гКал - 1 163 кВт/год. Якщо витрати на сезон 10 гКал, то це 11 630 кВт/год. Це дуже багато і, залежно від кондиціонеру, певний час можна погрітися і, як на мене, буде набагато дешевше, але...
Кондиціонер для зими не ідеальний варіант, бо опалення обігріває підлогу, якщо труби розведені у підлозі, а також гріє стіни, що також важливо бо зменшує ймовірність утворення грибків, цвілі, тощо. До того ж кондиціонер надто сушить повітря, а при умілому користуванні опаленням цю проблему можна уникнути.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Вів 30 січ, 2018 19:17
Radon написав:
Пацанчеги! Вы тут всё про расходы на отопление трете... А ведь никто не вспомнил, что у него и другие применения есть! И при производстве удобрений (той же селитры аммиачной)или растворителей, на том же потреблении можно также деньги зарабатывать, а не только их тратить. С данной точки зрения "сокращение потребления" не есть хорошо.
А "пацанчегам" не удалось осилить новость далее заглавия? Хотя бы до второго абзаца, чтобы понять о каких потребителях речь...
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forumreader
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Додано: Вів 30 січ, 2018 19:31
Так если в институтах не топить и студентов не учить - то не удивительно.
Можно ещё больницы и школы поотключать - тоже экономия выйдет.
Главное - гос. и гор администрациях, и прочих чиновьичих зданиях тепло не отключать, дабы они лучше думали что ещё народу сократить и обрезать можно.
Вот ещё кстати метод.
"Город Славутич в Киевской области во вторник, 30 января 2018 , отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Киевоблгаза.Отметим, в Славутиче живет около 25 тысяч человек, большинство из которых работают на Чернобыльской АЭС."
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Shram
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:03
Всюдиносапхайчик написав:
1 гКал - 1 163 кВт/год. Якщо витрати на сезон 10 гКал, то це 11 630 кВт/год. Це дуже багато і, залежно від кондиціонеру, певний час можна погрітися і, як на мене, буде набагато дешевше, але... Кондиціонер для зими не ідеальний варіант, бо опалення обігріває підлогу, якщо труби розведені у підлозі, а також гріє стіни, що також важливо бо зменшує ймовірність утворення грибків, цвілі, тощо. До того ж кондиціонер надто сушить повітря, а при умілому користуванні опаленням цю проблему можна уникнути.
Соглашусь с Вами, кондиционер хорош для обогрева до 0 градусов по Цельсию "за бортом". И кондиционер никак не может быть рассмотрен в качестве обогрева помещения, разве что как доп. источник тепла. Електрообогрев хорош, если есть: двухтарифный счетчик + разрешенная мощность входа по электричеству ( 1квт/ч на 10кв.м жилья при высоте потолка не более 2,5 м). К плюсам газового отопления можно отнести: высоко КПДшный котел за счет циркуляционного насоса воды в системе и тот котел, который может использовать выхлопные газы в качестве дополнительного источника тепла (забыл как он называется :))
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Деньги
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:09
forumreader написав:
А "пацанчегам" не удалось осилить новость далее заглавия? Хотя бы до второго абзаца, чтобы понять о каких потребителях речь...
А из текста статьи неясно: это "Украина" сократила потребление, или все-таки "население" Украины! Если еще учесть, что раньше (до 15 года) потребление у населения учитывалось в основном по "нормативному" принципу, а процентов 80 потребителей тепловой энергии от "утепления и энергосбережения", реальной экономии не получают, величина озвученных результатов вызывает сомнение.
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Radon
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Додано: Вів 30 січ, 2018 23:00
Shram написав:
Так если в институтах не топить и студентов не учить - то не удивительно.
Можно ещё больницы и школы поотключать - тоже экономия выйдет.
Главное - гос. и гор администрациях, и прочих чиновьичих зданиях тепло не отключать, дабы они лучше думали что ещё народу сократить и обрезать можно.
Вот ещё кстати метод."Город Славутич в Киевской области во вторник, 30 января 2018 , отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Киевоблгаза.Отметим, в Славутиче живет около 25 тысяч человек, большинство из которых работают на Чернобыльской АЭС."
Там котельная на биотопливе. Зачем им газ?
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Додано: Сер 31 січ, 2018 05:16
Деньги написав:
я не знаю, что такое СОР, может рекламщики придумали. Мне известно, что такое КПД прибора.
У кондиционера эффективное КПД выше 100%, так как он не только нагревает, но еще и высасывает тепло с улицы. А так вообще около 85%. Но за чет обратного цикла Карно получается от 300% до 500% (нагревание дома, охлаждение улицы). Да для многих это выглядит как магия, но это рассказывается в обычной школьной физике. По сути тот же эффект что и у рычага.
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