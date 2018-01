Додано: Сер 31 січ, 2018 19:46

Watcher написав: КПД не может быть выше 100%, так как на процесс "высасывания" в кондиционере тратиться электричество. Теоритически подобные ньюансы возможны с тепловыми насосами, но это уже совсем другая тема. КПД не может быть выше 100%, так как на процесс "высасывания" в кондиционере тратиться электричество. Теоритически подобные ньюансы возможны с тепловыми насосами, но это уже совсем другая тема.



Чем больше я смотрю на тех кто критикует Порошенко, тем больше я вижу что у них не в порядке с головой. Так что общество в Украине делится на порохоботов и умственно отсталых.

Порошенко - это украинский Шарль де Голль и лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.



