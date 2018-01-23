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Зарплати українців за
рік зросли на 35,5%

Зарплати українців за рік зросли на 35,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:21

Зарплати українців за рік зросли на 35,5%

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Дивися повний текст Зарплати українців за рік зросли на 35,5%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:21

Зашел в сильпо, поляна купель 16 с лишним гривен. А еще недавно стоила 8. :) Рост ЗП тянет за собой инфляцию.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:23

Когда уже у меня и моих знакомых вырастут зарплаты???
Prod
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:42

  Prod написав:Когда уже у меня и моих знакомых вырастут зарплаты???
Когда устроитесь на высокооплачиваемую работу. Разве это не очевидно? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:59

Для кого существуют сайты rabota.ua и work.ua?
Работы полно на любой вкус.
На сайте work.ua средняя зарплата 9074 грн.
Harry
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 11:34

В конце 2011 года интернет издание ЛIГАБiзнесIнформ,по результатам расчетов потребительской корзины, рассчитанной редакцией по итогам ноября 2011 года демонстрировало, что Киевская семья из двух человек трудоспособного возраста не может тратить в месяц меньше 7 тыс грн. А сейчас,после обесценивания наших ЗП более чем в 3 раза и космического роста расходов на услуги ЖКХ, наше правительство с гордостью и пафосом говорит что таки МОЖЕТ
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 11:35

Зробіть нормальну систему підрахунку, а не підлаштовуйте щоб збільшити показник і тоді можна буде про щось говорити. А так просто цифри.
Ну і ще б цікаво було дізнатись медіанну зарплату.
beilik_andry
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:21

про среднюю по больнице..про капусту/мясо и голубцы уже было?
и про то что зарплата 450 депутатов влияет на среднюю з.п. 40 млн других украинцов тоже коментили?
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:44

Чем "выше" зарплаты в стране, тем больше украинцев тикает на заработки за кордон. Странная взаимосвязь, или это не связанные вещи?)
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:59

Почему не прикрепили список "украинцев"?
Всё IMHO
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