Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Дивися повний текст Зарплати українців за рік зросли на 35,5%.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 10:21
Зарплати українців за рік зросли на 35,5%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати українців за рік зросли на 35,5%.
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:21
Зашел в сильпо, поляна купель 16 с лишним гривен. А еще недавно стоила 8. :) Рост ЗП тянет за собой инфляцию.
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:42
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:59
Для кого существуют сайты rabota.ua и work.ua?
Работы полно на любой вкус.
На сайте work.ua средняя зарплата 9074 грн.
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:34
В конце 2011 года интернет издание ЛIГАБiзнесIнформ,по результатам расчетов потребительской корзины, рассчитанной редакцией по итогам ноября 2011 года демонстрировало, что Киевская семья из двух человек трудоспособного возраста не может тратить в месяц меньше 7 тыс грн. А сейчас,после обесценивания наших ЗП более чем в 3 раза и космического роста расходов на услуги ЖКХ, наше правительство с гордостью и пафосом говорит что таки МОЖЕТ
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:35
Зробіть нормальну систему підрахунку, а не підлаштовуйте щоб збільшити показник і тоді можна буде про щось говорити. А так просто цифри.
Ну і ще б цікаво було дізнатись медіанну зарплату.
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:21
про среднюю по больнице..про капусту/мясо и голубцы уже было?
и про то что зарплата 450 депутатов влияет на среднюю з.п. 40 млн других украинцов тоже коментили?
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:44
Чем "выше" зарплаты в стране, тем больше украинцев тикает на заработки за кордон. Странная взаимосвязь, или это не связанные вещи?)
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