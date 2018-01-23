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Зарплати українців за рік зросли на 35,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 23:09
Cler написав:
очередная победа, но почему-то эти зарплаты по покупательной способности по прежднему меньше чем до майдана...
кто о чем а боты о своем. Борова вашего, сбежавшего к своим хозяевам в ростов, не надо было выбирать в 2010, не было бы никакого майдана.
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Surfer
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Додано: Вів 30 січ, 2018 23:51
Surfer написав: Cler написав:
очередная победа, но почему-то эти зарплаты по покупательной способности по прежднему меньше чем до майдана...
кто о чем а боты о своем. Борова вашего, сбежавшего к своим хозяевам в ростов, не надо было выбирать в 2010, не было бы никакого майдана.
боров образца 2014 ничем не лучше борова образца 2010...
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Cler
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:22
Cler написав:
очередная победа, но почему-то эти зарплаты по покупательной способности по прежднему меньше чем до майдана...
Слушай, иди на... Со своими коментариями, благодаря майдану мои партнеры стали серьёзнее смотреть на нас, украинцев,а это существенно увеличило мой доход от бизнеса, и мой бизнес с войной не связан,это так к слову. Так что иди ты со своей зарплатой к такой то матери, и овоща захвати.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:28
драйвер написав: Cler написав:
очередная победа, но почему-то эти зарплаты по покупательной способности по прежднему меньше чем до майдана...
Слушай, иди на... Со своими коментариями, благодаря майдану мои партнеры стали серьёзнее смотреть на нас, украинцев,а это существенно увеличило мой доход от бизнеса, и мой бизнес с войной не связан,это так к слову. Так что иди ты со своей зарплатой к такой то матери, и овоща захвати.
проблема в том что таких как вы, у которых доходы увеличились, не более 15%, а как минимум 2/3 населения страны стало жить хуже, так что не стоит посылать "к такой то матери" большинство населения Украины...
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Cler
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Додано: Сер 31 січ, 2018 01:16
Cler написав:
проблема в том что таких как вы, у которых доходы увеличились, не более 15%, а как минимум 2/3 населения страны стало жить хуже, так что не стоит посылать "к такой то матери" большинство населения Украины...
Ты лучше посиотри,что творится в раше без майдана,на дальнем востоке мужики со сут у китайцев за пожрать.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 06:38
драйвер написав:
Я заканчивала в начале 2000-х. Тогда про эмиграцию много не говорили,так что такой вариант даже не рассматривала,а заработать,конечно,хотелось. Поэтому училась практически круглосуточно и смогла устроиться туда где считалось престижнее всего. Но, такую работу для девушки мечтой не назовешь, а пахать приходилось за всех. Поддерживали энтузиазм рассказы о будущих заработках, но став врачом поняла,что роддом не даст финансовой свободы, на хлеб с маслом и икрой да,а вот больше- фиг. Контингент очень небогатый,а порой и не мытый,поэтому ответственности море,а даже на простое "спасибо" врачу и то жадные,про деньги вообще молчу. Пахать дальше,чтоб когда-то устроиться в платную клинику? Ну их всех туда,где часто руки гинекологов. Бросила я это дело и ни разу не пожалела.
Помимо денег и уважения в социуме которого в помине нет в Украине для врача существует еще призвание.
А иначе как можно копаться в крови,дерьме,видеть людские страдания?
Поэтому и уезжают даже в неплохие для Украины времена 2010г
back in USSR
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slavek
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Додано: Сер 31 січ, 2018 07:39
safonovstanislav написав: BIGor написав:
Не всё так радужно в it. Вбейте на джине, например, вакансии джуна на Python в Киеве - будет Вам 2-3 вакансии на 2,6 млн. город.
Кому нужны барыги со своими вакансиями? Все эти бодишопы - ненужная прокладка между заказчиком и исполнителем. В Украине жадность этих компаний не имеет пределов. Нанимают выпускников работать за 2 копейки, забирая от 90% денег себе
Самый простой путь. Регистрируешься на тематических форумах, где тусят заказчики, делаешь несколько работ за отзыв. Если всё ок, ставишь свой ценник, и начинаешь зарабатывать. Если нет, подтягиваешь свой уровень. Конечно же, свою работу нужно делать идеально, и быть лучше всех остальных, тогда будешь получать много заказов и больше денег с каждого заказа. Но, опять же, быть лучше всех в своём деле - это не для каждого. Для большинства нужно, чтоб за как можно меньше усилий, платили как можно больше. Для некоторых даже предпочтительнее вариант, когда платят очень мало, но делать вообще ничего не нужно.
Сферический разработчик в вакууме.
А откуда джуну, у которого из опыта только 3 месяца курсов и теория с ютуба и книжки, взять бесценный и ничем незаменимый опыт работы с реальными проектами, только имея который он начинает обретать какую-то минимальную ценность для того самого барыги??
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Додано: Сер 31 січ, 2018 07:49
драйвер написав:
благодаря майдану мои партнеры стали серьёзнее смотреть на нас, украинцев
А можно конкретнее, чем именно их так пронял - резко возросшим уровнем дипломатии, уровнем геополитического влияния, успешными реформами, высокими социальным стандартами, ситуацией с правами человека, качественным рывком в уровне законодателей, притоком мигрантов из соседних стран?
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Додано: Сер 31 січ, 2018 07:59
Cler написав:
а как минимум 2/3 населения страны стало жить хуже
А кто вы, чтобы заявлять что-то от имени 2/3 страны?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Сер 31 січ, 2018 08:00
драйвер написав: Cler написав:
проблема в том что таких как вы, у которых доходы увеличились, не более 15%, а как минимум 2/3 населения страны стало жить хуже, так что не стоит посылать "к такой то матери" большинство населения Украины...
Ты лучше посиотри,что творится в раше без майдана,на дальнем востоке мужики со сут у китайцев за пожрать.
И где вы такое видели?
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