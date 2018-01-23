Зарплати українців за рік зросли на 35,5%

safonovstanislav написав:

BIGor написав: Не всё так радужно в it. Вбейте на джине, например, вакансии джуна на Python в Киеве - будет Вам 2-3 вакансии на 2,6 млн. город. Не всё так радужно в it. Вбейте на джине, например, вакансии джуна на Python в Киеве - будет Вам 2-3 вакансии на 2,6 млн. город.

Кому нужны барыги со своими вакансиями? Все эти бодишопы - ненужная прокладка между заказчиком и исполнителем. В Украине жадность этих компаний не имеет пределов. Нанимают выпускников работать за 2 копейки, забирая от 90% денег себеСамый простой путь. Регистрируешься на тематических форумах, где тусят заказчики, делаешь несколько работ за отзыв. Если всё ок, ставишь свой ценник, и начинаешь зарабатывать. Если нет, подтягиваешь свой уровень. Конечно же, свою работу нужно делать идеально, и быть лучше всех остальных, тогда будешь получать много заказов и больше денег с каждого заказа. Но, опять же, быть лучше всех в своём деле - это не для каждого. Для большинства нужно, чтоб за как можно меньше усилий, платили как можно больше. Для некоторых даже предпочтительнее вариант, когда платят очень мало, но делать вообще ничего не нужно.