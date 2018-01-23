Зарплати українців за рік зросли на 35,5%

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Cler написав:то то более 5 миллионов украинских семей получает субсидию
Это говорит лишь о том, что зарплаты находятся в тени, но никак не об уровне достатка. Просто люди с нормальными (но неофициальными) доходами не брезгуют поиметь с государства субсидии. Для подтверждения этого достаточно открыть любой сайт с объявлениями о сдаче жилья, люди сдают квартиры/дома за несколько сотен баксов в месяц и при этом даже не стесняются писать в объявлениях что-то типа "субсидия на коммунальные услуги".
Рошен же "оптимизирует" налоги через офшоры, и хоть бы что А вообще, у каждого керманыча есть минимум "свечной заводик" в офшоре
makishin60 написав:Интересно получается на фирме областного центра зарплата директора 100000 грн , жены 50000 грн сына 40000 , дочки 30000 , разных там директоров -15000 (3 человека) инженеров - 5000 грн - 20 человек рабочих 80 чел - 6000 грн , уборщиц и кладовщиков -2500 (7 чел) . В итоге средняя зарплата по фирме 7478 грн. что выше , чем получает большая часть работников фирмы .
На фирмочку в сотню народа 4 директора (генеральный и три "разных") и три человека на непонятных позициях (родственники)? Сомнительная выборка.
Это реальность , и зарплата инженеров полная реальность , на рынке нехватка рабочих
Cler написав:а как минимум 2/3 населения страны стало жить хуже
А кто вы, чтобы заявлять что-то от имени 2/3 страны?
а кто вы что бы это опровергать? то то более 5 миллионов украинских семей получает субсидию а 5-6 млн. человек уехали на заработки в другие страны - это лучший показатель уровня жизни в стране...
Это даже не плач Ярославны, а просто полнейший бред. Выше писали- откройте сайт работ и почитайте о зп. Субсидии получают не только нуждающиеся в ней. 6 млн на заработках, ну это вообще не стоит всерьез комментировать
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Вообще интересный момент. По информации от знакомого в Хмельницком, у которого сын искал работу по объявлениям (разнорабочего), то все эти объявления не просто лажа, а лажа в кубе кубов. В плане оплаты и серьезности -- конвейер (сколько вытерпит без оплаты или с урезанной, и ногой под зад). Все вакансии висят годами.
Конечно всё это слова, его подача происшедшего. И частный случай.
Поэтому может кто сам реально с этим сталкивался отпишется...