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Зарплати українців за
рік зросли на 35,5%

Зарплати українців за рік зросли на 35,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:05

  deniska написав:
  Cler написав:то то более 5 миллионов украинских семей получает субсидию
Это говорит лишь о том, что зарплаты находятся в тени, но никак не об уровне достатка.
Просто люди с нормальными (но неофициальными) доходами не брезгуют поиметь с государства субсидии.
Для подтверждения этого достаточно открыть любой сайт с объявлениями о сдаче жилья, люди сдают квартиры/дома за несколько сотен баксов в месяц и при этом даже не стесняются писать в объявлениях что-то типа "субсидия на коммунальные услуги".

Рошен же "оптимизирует" налоги через офшоры, и хоть бы что
А вообще, у каждого керманыча есть минимум "свечной заводик" в офшоре
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:09

  Faceless написав:
  makishin60 написав:Интересно получается на фирме областного центра зарплата директора 100000 грн , жены 50000 грн сына 40000 , дочки 30000 , разных там директоров -15000 (3 человека)
инженеров - 5000 грн - 20 человек рабочих 80 чел - 6000 грн , уборщиц и кладовщиков -2500 (7 чел) . В итоге средняя зарплата по фирме 7478 грн. что выше , чем получает большая часть работников фирмы .

На фирмочку в сотню народа 4 директора (генеральный и три "разных") и три человека на непонятных позициях (родственники)? Сомнительная выборка.

Это реальность , и зарплата инженеров полная реальность , на рынке нехватка рабочих
makishin60
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:18

  Cler написав:
  Faceless написав:
  Cler написав:а как минимум 2/3 населения страны стало жить хуже

А кто вы, чтобы заявлять что-то от имени 2/3 страны?

а кто вы что бы это опровергать? то то более 5 миллионов украинских семей получает субсидию а 5-6 млн. человек уехали на заработки в другие страны - это лучший показатель уровня жизни в стране...

Это даже не плач Ярославны, а просто полнейший бред. Выше писали- откройте сайт работ и почитайте о зп. Субсидии получают не только нуждающиеся в ней. 6 млн на заработках, ну это вообще не стоит всерьез комментировать
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:08

Вообще интересный момент.
По информации от знакомого в Хмельницком, у которого сын искал работу по объявлениям (разнорабочего), то все эти объявления не просто лажа, а лажа в кубе кубов.
В плане оплаты и серьезности -- конвейер (сколько вытерпит без оплаты или с урезанной, и ногой под зад). Все вакансии висят годами.

Конечно всё это слова, его подача происшедшего. И частный случай.

Поэтому может кто сам реально с этим сталкивался отпишется...
detroytred
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  #<1 ... 4567
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