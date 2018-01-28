Зарплати українців за рік зросли на 35,5%

Додано: Чет 01 лют, 2018 17:03

Faceless

Не проводилась.

Вы мне не сможете назвать ни одного российского аналога Фонда "Возрождение", USAID или Фонда Аденауэра.

Просто потому что их не было, не проводилась вообще никакая работа по выращиванию лидеров мнений, поддержке каких либо инициатив или проектов грантами.

НИЧЕГО.

Все что кем то делалось, делалось по своей инициативе и за свои деньги.

РФ тупо смотрела как Запад потихоньку уводит страну из ее сферы влияния и не делала ничего.

Касаемо, якобы, пророссийских Вестей или Страны - тоже смешно. Возьмите любой их материал и приведите там что то "пророссийское".

Одно присутствие Матвея Ганопольского и Сакена Аймурзаев на "Радио Вести" уже говорит о смехотворности этой версии, больших русофобов и либералов трудно найти.

Обычные оппо издания, тем паче Вести с уходом Гужвы сильно сдали, став непонятной ориентации газетенкой и радиостанцией, как он ушел - они для меня умерли.

Прокремлевский тролль.