|
|
|
Зарплати українців за рік зросли на 35,5%
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 11:11
SMOKE написав:
Это даже не плач Ярославны, а просто полнейший бред. Выше писали- откройте сайт работ и почитайте о зп. Субсидии получают не только нуждающиеся в ней. 6 млн на заработках, ну это вообще не стоит всерьез комментировать
Оценивать по субсидиям - вообще спорный момент. На эту тему как-то была год-два дискуссия с крымчанкой пророссийской направленности что мол у вас почти половина семей на субсидиях, а нам вот почти всем спокойно хватает на коммуналку.
только это все без учета того что они все субсидируются скопом из бюджета РФ более чем наполовину.
-
galex
-
-
- Повідомлень: 1749
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:02
safonovstanislav написав:
Объявления в большинстве своём лажа в кубе кубов в любой отрасли. Везде пытаются нагреть, облапошить, ничего не дав взамен.
У меня вопрос. Как с такими взглядами люди ищут работу? А главное где?
-
Harry
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 10.11.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:18
Harry написав: safonovstanislav написав:
Объявления в большинстве своём лажа в кубе кубов в любой отрасли. Везде пытаются нагреть, облапошить, ничего не дав взамен.
У меня вопрос. Как с такими взглядами люди ищут работу? А главное где?
в пророссийских сми в Украине ))
-
galex
-
-
- Повідомлень: 1749
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:22
galex написав:
в пророссийских сми в Украине ))
А что такие есть?
Россия с первого дня независимости сливала Украину, не смогла организовать никакой от слова вообще идеологической работы.
Так что, уж простите, но их в стране не было и нет.
Прокремлевский тролль.
-
Дваждыдвашник
-
-
- Повідомлень: 3336
- З нами з: 06.08.10
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 715 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:28
Дваждыдвашник написав: galex написав:
в пророссийских сми в Украине ))
А что такие есть?
Россия с первого дня независимости сливала Украину, не смогла организовать никакой от слова вообще идеологической работы.
Так что, уж простите, но их в стране не было и нет.
Ох не скажите.
Идеологическая работа проводилась, и мало того - успешно. Все эти промывания ушей "братскими народами", борьбой с "притеснением русского языка" - это и есть идеологическая работа.
Всякие Вести, Страна.УА - опять таки пример пророссийских СМИ
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 19360
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1052 раз.
- Подякували: 4331 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:28
Дваждыдвашник написав:
Россия с первого дня независимости сливала Украину, не смогла организовать никакой от слова вообще идеологической работы.
Так что, уж простите, но их в стране не было и нет.
Особливо їх ніколи не було в Донецьку-Луганську.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 4841
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:03
Faceless
Не проводилась.
Вы мне не сможете назвать ни одного российского аналога Фонда "Возрождение", USAID или Фонда Аденауэра.
Просто потому что их не было, не проводилась вообще никакая работа по выращиванию лидеров мнений, поддержке каких либо инициатив или проектов грантами.
НИЧЕГО.
Все что кем то делалось, делалось по своей инициативе и за свои деньги.
РФ тупо смотрела как Запад потихоньку уводит страну из ее сферы влияния и не делала ничего.
Касаемо, якобы, пророссийских Вестей или Страны - тоже смешно. Возьмите любой их материал и приведите там что то "пророссийское".
Одно присутствие Матвея Ганопольского и Сакена Аймурзаев на "Радио Вести" уже говорит о смехотворности этой версии, больших русофобов и либералов трудно найти.
Обычные оппо издания, тем паче Вести с уходом Гужвы сильно сдали, став непонятной ориентации газетенкой и радиостанцией, как он ушел - они для меня умерли.
Прокремлевский тролль.
-
Дваждыдвашник
-
-
- Повідомлень: 3336
- З нами з: 06.08.10
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 715 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:26
detroytred написав:
Sommer
Слово *может* (кто сам реально...) -- несёт некоторую)) смысловую нагрузку.
Но Вы предпочли не заметить.
И? Кто здесь сам реально искал работу разнорабочего? Гарантирую, что приблизительно тот же процент, кто недавно искал работу уборщицы.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:28
Дваждыдвашник написав:Faceless
Не проводилась.
Вы мне не сможете назвать ни одного российского аналога Фонда "Возрождение", USAID или Фонда Аденауэра.
Просто потому что их не было, не проводилась вообще никакая работа по выращиванию лидеров мнений, поддержке каких либо инициатив или проектов грантами.
НИЧЕГО.
О, пошли сказки.
Вливания бабла в Крым (и Донбасс) миллионом мутных фондиков? Не, не было?
Поддержка Януковича в 2004-м (вплоть до вывешивания рекламы в Москве
) - не было?
Российские культурные центры по всей стране?
Или опять ихтамнеты?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:39
Дваждыдвашник написав:
Одно присутствие Матвея Ганопольского и Сакена Аймурзаев на "Радио Вести" уже говорит о смехотворности этой версии, больших русофобов и либералов трудно найти.
Классика. Думаю для того они и нужны, чтобы подобные версии продвигать.
-
Harry
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 10.11.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|60
|
|
|4
|108
|
|
|34
|1935
|
Сер 31 січ, 2018 19:38
M-A-X
реклама
|