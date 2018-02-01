Зарплати українців за рік зросли на 35,5%

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 22:42
Sommer
Да хоть один человек.
Вероятность того, что среди форумчан есть хоть один, искавший работу разнорабочего по объявлениям сам или его жена, сын, вполне велика.
Вы опять... ни о чем и мимо.
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detroytred
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Додано: Чет 01 лют, 2018 22:46
Faceless написав:
Всякие Вести, Страна.УА - опять таки пример пророссийских СМИ
Приведите пример пророссийскости Страна.уа.
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vak
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Додано: Чет 01 лют, 2018 22:59
Harry
С такими взглядами искал работу парень (и для него отец, который собственно и поведал эту историю) в Хмельницком по объявлениям.
Точнее пришёл к таким взглядам после многочисленных кидков (в кафе, магазинах, стройках и т.д.).
В итоге уже два года служит в десантуре.
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detroytred
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:57
detroytred написав:
С такими взглядами искал работу парень (и для него отец, который собственно и поведал эту историю) в Хмельницком по объявлениям.
Точнее пришёл к таким взглядам после многочисленных кидков (в кафе, магазинах, стройках и т.д.).
В итоге уже два года служит в десантуре.
Неквалифицированный специалист может быть жертвой мошенников. В первую очередь по своей глупости и доверчивости.
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Harry
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Додано: Нед 04 лют, 2018 09:10
Дваждыдвашник написав:Faceless
Не проводилась.
Вы мне не сможете назвать ни одного российского аналога Фонда "Возрождение", USAID или Фонда Аденауэра.
Просто потому что их не было, не проводилась вообще никакая работа по выращиванию лидеров мнений, поддержке каких либо инициатив или проектов грантами.
НИЧЕГО.
Все что кем то делалось, делалось по своей инициативе и за свои деньги.
РФ тупо смотрела как Запад потихоньку уводит страну из ее сферы влияния и не делала ничего.
Касаемо, якобы, пророссийских Вестей или Страны - тоже смешно. Возьмите любой их материал и приведите там что то "пророссийское".
Одно присутствие Матвея Ганопольского и Сакена Аймурзаев на "Радио Вести" уже говорит о смехотворности этой версии, больших русофобов и либералов трудно найти.
Обычные оппо издания, тем паче Вести с уходом Гужвы сильно сдали, став непонятной ориентации газетенкой и радиостанцией, как он ушел - они для меня умерли.
Матвей Ганопольский- русофоб - это анекдот)) Хотя вы в целом шутник- роспропаганда велась и ведется.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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