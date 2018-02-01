RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплати українців за
рік зросли на 35,5%

Зарплати українців за рік зросли на 35,5%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 22:42

Sommer
Да хоть один человек.
Вероятность того, что среди форумчан есть хоть один, искавший работу разнорабочего по объявлениям сам или его жена, сын, вполне велика.

Вы опять... ни о чем и мимо.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 22:46

  Faceless написав:Всякие Вести, Страна.УА - опять таки пример пророссийских СМИ

Приведите пример пророссийскости Страна.уа.
vak
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 03.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 22:59

Harry
С такими взглядами искал работу парень (и для него отец, который собственно и поведал эту историю) в Хмельницком по объявлениям.
Точнее пришёл к таким взглядам после многочисленных кидков (в кафе, магазинах, стройках и т.д.).
В итоге уже два года служит в десантуре.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:57

Re: Зарплати українців за рік зросли на 35,5%

  detroytred написав:С такими взглядами искал работу парень (и для него отец, который собственно и поведал эту историю) в Хмельницком по объявлениям.
Точнее пришёл к таким взглядам после многочисленных кидков (в кафе, магазинах, стройках и т.д.).
В итоге уже два года служит в десантуре.

Неквалифицированный специалист может быть жертвой мошенников. В первую очередь по своей глупости и доверчивости.
Harry
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 10.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:10

  Дваждыдвашник написав:Faceless
Не проводилась.
Вы мне не сможете назвать ни одного российского аналога Фонда "Возрождение", USAID или Фонда Аденауэра.
Просто потому что их не было, не проводилась вообще никакая работа по выращиванию лидеров мнений, поддержке каких либо инициатив или проектов грантами.
НИЧЕГО.
Все что кем то делалось, делалось по своей инициативе и за свои деньги.
РФ тупо смотрела как Запад потихоньку уводит страну из ее сферы влияния и не делала ничего.
Касаемо, якобы, пророссийских Вестей или Страны - тоже смешно. Возьмите любой их материал и приведите там что то "пророссийское".
Одно присутствие Матвея Ганопольского и Сакена Аймурзаев на "Радио Вести" уже говорит о смехотворности этой версии, больших русофобов и либералов трудно найти.
Обычные оппо издания, тем паче Вести с уходом Гужвы сильно сдали, став непонятной ориентации газетенкой и радиостанцией, как он ушел - они для меня умерли.

Матвей Ганопольский- русофоб - это анекдот)) Хотя вы в целом шутник- роспропаганда велась и ведется.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3674
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:29

  Дваждыдвашник написав:
  galex написав:в пророссийских сми в Украине ))

А что такие есть?
Россия с первого дня независимости сливала Украину, не смогла организовать никакой от слова вообще идеологической работы.
Так что, уж простите, но их в стране не было и нет.


только не нужно отмазывать РФ. в Украину вбухиваются огромные средства в медиаполе, другое дело что работают они топорно и через ж.. , поэтому запад обыгрывает "на тоненького".

кроме того, пророссийский дискурс обычно скатывается в ватность, что ограничивает круг читателя до довольно маргинальной части.

вот например статья "Медиа-Искандеры не смеются: «Вести», «UBR», «Strana.UA» и «Украина.РУ» как лобби Москвы
Игра в имитацию объективной журналистики от Хисамова и тусовочки"

..После Майдана Хисамов ещё немного поработал в Украине, но, похоже, окончательно переехал в Москву и сейчас работает главным редактором сайта Украина.РУ — российский проект, созданный государственным агентством «Россия сегодня» (бывшее «РИА Новости»). Проект транслирует официальную позицию РФ в вопросах Украины....

«Ресурс «Украина.ру» должен стать полноценным информационно-аналитическим изданием, посвящённым Украине и ориентированным прежде всего на украинскую аудиторию.
По сути, он займет опустошенную текущей украинской властью нишу оппозиционных СМИ. Благодаря российской локации «Украина.ру» может свободно транслировать альтернативный взгляд на украинские реалии и представлять позицию миллионов граждан Украины, дружественно настроенных по отношению к России.
В сознании читателей ресурс должен восприниматься как субъект украинского информационного поля» (описание проекта на 04.04.2016)

В запуске новых проектов в Украине Хисамову активно помогает украинский журналист Игорь Гужва. В 90-е Гужва работал в донецких изданиях, а с 2001-го года работает в Москве — сначала у московского политтехнолога Глеба Павловского, а затем в одной редакции с Хисамовым в «Эксперте». Затем он вернулся в Украину и работает главным редактором газеты «Сегодня» (принадлежит Ринату Ахметову и его SCM).

Переписка Хисамова и Гужвы охватывает период с 2009-го года и насчитывает почти 400 писем:...

https://petrimazepa.com/mediadontlaugh
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 20.04.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вчителям вкотре підвищать зарплати - міністр
R2 » Пон 05 лют, 2018 12:05
3 93
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 14:09
beilik_andry
Продажі нових легкових авто в Україні в січні зросли на...
R2 » Суб 03 лют, 2018 16:33
9 430
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лют, 2018 15:02
Taras Rudko
МВФ: підвищення зарплати - спокуса для влади
R2 » Чет 01 лют, 2018 17:33
3 98
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 00:13
ketrax70
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9156)
05.02.2018 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.