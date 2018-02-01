Зарплати українців за рік зросли на 35,5%

Додано: Пон 05 лют, 2018 20:29

Дваждыдвашник написав: galex написав: в пророссийских сми в Украине )) в пророссийских сми в Украине ))

А что такие есть?

Россия с первого дня независимости сливала Украину, не смогла организовать никакой от слова вообще идеологической работы.

Так что, уж простите, но их в стране не было и нет. А что такие есть?Россия с первого дня независимости сливала Украину, не смогла организовать никакой от слова вообще идеологической работы.Так что, уж простите, но их в стране не было и нет.

только не нужно отмазывать РФ. в Украину вбухиваются огромные средства в медиаполе, другое дело что работают они топорно и через ж.. , поэтому запад обыгрывает "на тоненького".кроме того, пророссийский дискурс обычно скатывается в ватность, что ограничивает круг читателя до довольно маргинальной части.вот например статья "Медиа-Искандеры не смеются: «Вести», «UBR», «Strana.UA» и «Украина.РУ» как лобби МосквыИгра в имитацию объективной журналистики от Хисамова и тусовочки"..После Майдана Хисамов ещё немного поработал в Украине, но, похоже, окончательно переехал в Москву и сейчас работает главным редактором сайта Украина.РУ — российский проект, созданный государственным агентством «Россия сегодня» (бывшее «РИА Новости»). Проект транслирует официальную позицию РФ в вопросах Украины....«Ресурс «Украина.ру» должен стать полноценным информационно-аналитическим изданием, посвящённым Украине и ориентированным прежде всего на украинскую аудиторию.По сути, он займет опустошенную текущей украинской властью нишу оппозиционных СМИ. Благодаря российской локации «Украина.ру» может свободно транслировать альтернативный взгляд на украинские реалии и представлять позицию миллионов граждан Украины, дружественно настроенных по отношению к России.В сознании читателей ресурс должен восприниматься как субъект украинского информационного поля» (описание проекта на 04.04.2016)В запуске новых проектов в Украине Хисамову активно помогает украинский журналист Игорь Гужва. В 90-е Гужва работал в донецких изданиях, а с 2001-го года работает в Москве — сначала у московского политтехнолога Глеба Павловского, а затем в одной редакции с Хисамовым в «Эксперте». Затем он вернулся в Украину и работает главным редактором газеты «Сегодня» (принадлежит Ринату Ахметову и его SCM).Переписка Хисамова и Гужвы охватывает период с 2009-го года и насчитывает почти 400 писем:...