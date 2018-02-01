Sommer
Да хоть один человек.
Вероятность того, что среди форумчан есть хоть один, искавший работу разнорабочего по объявлениям сам или его жена, сын, вполне велика.
Вы опять... ни о чем и мимо.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 22:42
Sommer
Да хоть один человек.
Вероятность того, что среди форумчан есть хоть один, искавший работу разнорабочего по объявлениям сам или его жена, сын, вполне велика.
Вы опять... ни о чем и мимо.
Додано: Чет 01 лют, 2018 22:46
Додано: Чет 01 лют, 2018 22:59
Harry
С такими взглядами искал работу парень (и для него отец, который собственно и поведал эту историю) в Хмельницком по объявлениям.
Точнее пришёл к таким взглядам после многочисленных кидков (в кафе, магазинах, стройках и т.д.).
В итоге уже два года служит в десантуре.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:57
Re: Зарплати українців за рік зросли на 35,5%
Неквалифицированный специалист может быть жертвой мошенников. В первую очередь по своей глупости и доверчивости.
Додано: Нед 04 лют, 2018 09:10
Матвей Ганопольский- русофоб - это анекдот)) Хотя вы в целом шутник- роспропаганда велась и ведется.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:29
только не нужно отмазывать РФ. в Украину вбухиваются огромные средства в медиаполе, другое дело что работают они топорно и через ж.. , поэтому запад обыгрывает "на тоненького".
кроме того, пророссийский дискурс обычно скатывается в ватность, что ограничивает круг читателя до довольно маргинальной части.
вот например статья "Медиа-Искандеры не смеются: «Вести», «UBR», «Strana.UA» и «Украина.РУ» как лобби Москвы
Игра в имитацию объективной журналистики от Хисамова и тусовочки"
..После Майдана Хисамов ещё немного поработал в Украине, но, похоже, окончательно переехал в Москву и сейчас работает главным редактором сайта Украина.РУ — российский проект, созданный государственным агентством «Россия сегодня» (бывшее «РИА Новости»). Проект транслирует официальную позицию РФ в вопросах Украины....
«Ресурс «Украина.ру» должен стать полноценным информационно-аналитическим изданием, посвящённым Украине и ориентированным прежде всего на украинскую аудиторию.
По сути, он займет опустошенную текущей украинской властью нишу оппозиционных СМИ. Благодаря российской локации «Украина.ру» может свободно транслировать альтернативный взгляд на украинские реалии и представлять позицию миллионов граждан Украины, дружественно настроенных по отношению к России.
В сознании читателей ресурс должен восприниматься как субъект украинского информационного поля» (описание проекта на 04.04.2016)
В запуске новых проектов в Украине Хисамову активно помогает украинский журналист Игорь Гужва. В 90-е Гужва работал в донецких изданиях, а с 2001-го года работает в Москве — сначала у московского политтехнолога Глеба Павловского, а затем в одной редакции с Хисамовым в «Эксперте». Затем он вернулся в Украину и работает главным редактором газеты «Сегодня» (принадлежит Ринату Ахметову и его SCM).
Переписка Хисамова и Гужвы охватывает период с 2009-го года и насчитывает почти 400 писем:...
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