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Oppo запатентував
смартфон, що згинається

Oppo запатентував смартфон, що згинається
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:25

Oppo запатентував смартфон, що згинається

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Oppo зареєструвала патент на планшетофон, обладнаний дисплеєм, що згинається.

Дивися повний текст Oppo запатентував смартфон, що згинається.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:25

Т.е аппарат можно разложить и площадь экрана будет в 2 раза больше?
otg
 
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