Компанія Oppo зареєструвала патент на планшетофон, обладнаний дисплеєм, що згинається.
Дивися повний текст Oppo запатентував смартфон, що згинається.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 10:25
Oppo запатентував смартфон, що згинається
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Дивися повний текст Oppo запатентував смартфон, що згинається.
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