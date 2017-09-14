Про це повідомила прес-служба "Київенерго".
Дивися повний текст У Ахметова підрахували борги киян за тепло.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 10:43
У Ахметова підрахували борги киян за тепло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Ахметова підрахували борги киян за тепло.
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:43
Это не долги, это воровство ! Пример: У меня нет долга, расходую 2-3 м3 горячей воды в год, т.к. редко живу в квартире. Неделю назад сделали перерассчет за год и насчитали 400грн долга... За что ? и скажите что это не воры
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