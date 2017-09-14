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У Ахметова підрахували
борги киян за тепло

У Ахметова підрахували борги киян за тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:43

У Ахметова підрахували борги киян за тепло

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба "Київенерго".

Дивися повний текст У Ахметова підрахували борги киян за тепло.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:43

Это не долги, это воровство ! Пример: У меня нет долга, расходую 2-3 м3 горячей воды в год, т.к. редко живу в квартире. Неделю назад сделали перерассчет за год и насчитали 400грн долга... За что ? и скажите что это не воры
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