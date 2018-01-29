Американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вклав 40 млн доларів в единбурзьку організацію GALVmed для створення ідеальної корови
Дивися повний текст Білл Гейтс вклав 40 млн доларів у створення ідеальної корови.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 10:45
Білл Гейтс вклав 40 млн доларів у створення ідеальної корови
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Дивися повний текст Білл Гейтс вклав 40 млн доларів у створення ідеальної корови.
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:45
нехай Билл спросит совета у наших можновладцев, они то знают, что лучшая корова это та, которую можно меньше кормить и чаще доить
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