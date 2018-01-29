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Білл Гейтс вклав 40 млн доларів
у створення ідеальної корови

Білл Гейтс вклав 40 млн доларів у створення ідеальної корови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:45

Білл Гейтс вклав 40 млн доларів у створення ідеальної корови

Пропонуємо до обговорення:
Американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вклав 40 млн доларів в единбурзьку організацію GALVmed для створення ідеальної корови

Дивися повний текст Білл Гейтс вклав 40 млн доларів у створення ідеальної корови.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:45

нехай Билл спросит совета у наших можновладцев, они то знают, что лучшая корова это та, которую можно меньше кормить и чаще доить
sequence
 
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