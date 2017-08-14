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Олег Кузнецов: сільське
господарство 4.0. Огляд останніх...

Олег Кузнецов: сільське господарство 4.0. Огляд останніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:49

Олег Кузнецов: сільське господарство 4.0. Огляд останніх...

Пропонуємо до обговорення:
Про ефективні інноваційні рішення для аграріїв. Деякі з них створені безпосередньо в Україні.

Дивися повний текст Олег Кузнецов: сільське господарство 4.0. Огляд останніх аграрних інновацій в Україні та світі.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:49

"Как только количество последних доходит до критической отметки, система оповещает пользователя через мобильное приложение.
На основании ее данных рассчитывать необходимое количество яда уже несложно."

На самом деле, количество яда вносится на гектар, а не на количество вредителя. Ловушка необходима для сигнализации о превышении порога вредоносности и о стадии развития вредителя для того, чтобы внести яд соответствующий стадии развития вредителя и в нужное время.
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