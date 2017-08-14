Про ефективні інноваційні рішення для аграріїв. Деякі з них створені безпосередньо в Україні.
Дивися повний текст Олег Кузнецов: сільське господарство 4.0. Огляд останніх аграрних інновацій в Україні та світі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:49
Олег Кузнецов: сільське господарство 4.0. Огляд останніх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олег Кузнецов: сільське господарство 4.0. Огляд останніх аграрних інновацій в Україні та світі.
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:49
"Как только количество последних доходит до критической отметки, система оповещает пользователя через мобильное приложение.
На основании ее данных рассчитывать необходимое количество яда уже несложно."
На самом деле, количество яда вносится на гектар, а не на количество вредителя. Ловушка необходима для сигнализации о превышении порога вредоносности и о стадии развития вредителя для того, чтобы внести яд соответствующий стадии развития вредителя и в нужное время.
Зараз переглядають цей форум: Всюдиносапхайчик, Дваждыдвашник і 26 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|