RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Альфа-Банк може змінити бренд

Альфа-Банк може змінити бренд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 11:21

Альфа-Банк може змінити бренд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в інтерв'ю генеральний менеджер Альфа-Банку, майбутній голова правління Укрсоцбанку Іван Світек.

Дивися повний текст Альфа-Банк може змінити бренд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 11:21

рекламщикам надо попилить бюджет? нафиг это надо? намек что это уже не Альфа групп и не несет репутационную ответственность за банк?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 587
З нами з: 24.07.10
Подякував: 119 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:02

Им надо было тихо, без шумихи перейти на бренд Укрсоцбанк, по аналогии с тем, как МТС сменили вывеску и стали типа не российской конторой
max_us_ua
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 17.11.08
Подякував: 299 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:16

max_us_ua
имхо-дорога ведущая в никуда.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2384
З нами з: 28.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Всюдиносапхайчик, Дваждыдвашник і 26 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рівненська АЕС може перейти на паливо Westinghouse -... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 11 гру, 2017 14:35
37 2351
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 16:50
Грйс-мэн
РФ може обійти Україну в експорті зерна 1 ... 9, 10, 11
R2 » Пон 22 січ, 2018 21:00
109 5558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 16:19
galex
Колишній банк Гонтаревої подвоїв прибуток
R2 » Суб 27 січ, 2018 15:35
6 271
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 17:53
rjkz
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (1587)
30.01.2018 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.