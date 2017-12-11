Про це повідомив в інтерв'ю генеральний менеджер Альфа-Банку, майбутній голова правління Укрсоцбанку Іван Світек.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 11:21
Альфа-Банк може змінити бренд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Альфа-Банк може змінити бренд.
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:21
рекламщикам надо попилить бюджет? нафиг это надо? намек что это уже не Альфа групп и не несет репутационную ответственность за банк?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Вів 30 січ, 2018 13:02
Им надо было тихо, без шумихи перейти на бренд Укрсоцбанк, по аналогии с тем, как МТС сменили вывеску и стали типа не российской конторой
Додано: Вів 30 січ, 2018 13:16
max_us_ua
имхо-дорога ведущая в никуда.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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