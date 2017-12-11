Альфа-Банк може змінити бренд

Додано: Вів 30 січ, 2018 11:21

рекламщикам надо попилить бюджет? нафиг это надо? намек что это уже не Альфа групп и не несет репутационную ответственность за банк?

Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!