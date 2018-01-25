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Міжбанк: долар знижується

Міжбанк: долар знижується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 11:40

Міжбанк: долар знижується

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,19/28,22 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар знижується.
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Маленькая остановка, передышка, и снова вниз. А Китай наливает своих денег.
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