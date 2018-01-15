Україна вже не встигне отримати транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в першому кварталі 2018 року.
Дивися повний текст Отримати транш МВФ до весни вже нереально - НБУ.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 12:24
Отримати транш МВФ до весни вже нереально - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Отримати транш МВФ до весни вже нереально - НБУ.
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:24
Выполнено все Коме того что требовали в первую очередь, а именно Антикоррупционный суд!
так и напишите в статье транша не будет потому как еще не все сперли
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:43
Вы уверенны что этот суд спасет "отца русской демократии"? Да возможно это какой то путь к прогресу, но ожидания от него слишком завышены, как в случае с НАБУ и др. антикоррупционными структурами.
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