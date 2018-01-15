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Отримати транш МВФ до
весни вже нереально - НБУ

Отримати транш МВФ до весни вже нереально - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:24

Отримати транш МВФ до весни вже нереально - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Україна вже не встигне отримати транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в першому кварталі 2018 року.

Дивися повний текст Отримати транш МВФ до весни вже нереально - НБУ.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:24

Выполнено все Коме того что требовали в первую очередь, а именно Антикоррупционный суд!
так и напишите в статье транша не будет потому как еще не все сперли
acidw1
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:28

Вот это неожиданность! Кто бы мог такое подумать? :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:43

  acidw1 написав:Выполнено все Коме того что требовали в первую очередь, а именно Антикоррупционный суд!
так и напишите в статье транша не будет потому как еще не все сперли
Вы уверенны что этот суд спасет "отца русской демократии"? :) Да возможно это какой то путь к прогресу, но ожидания от него слишком завышены, как в случае с НАБУ и др. антикоррупционными структурами.
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