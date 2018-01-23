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В "Рошен Плаза" зібралися
інвестувати 90 млн грн

В "Рошен Плаза" зібралися інвестувати 90 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:40

В "Рошен Плаза" зібралися інвестувати 90 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація "Рошен" в поточному році інвестує 90 млн грн в створення громадського простору на території розташованої в центрі столиці Київської кондитерської фабрики "Рошен", повідомили в прес-службі компанії.

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Взятка киевлянам? :)
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