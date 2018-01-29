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США представили "кремлівську
доповідь" з іменами 210...

США представили "кремлівську доповідь" з іменами 210...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:47

США представили "кремлівську доповідь" з іменами 210...

Пропонуємо до обговорення:
Серед інших у списку 96 представників бізнесу.

Дивися повний текст США представили "кремлівську доповідь" з іменами 210 осіб з оточення Путіна.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:47

Да, круто. :)
otg
 
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