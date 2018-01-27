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Приватбанк планує в 2018 році
скоротити мережу відділень

Приватбанк планує в 2018 році скоротити мережу відділень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:01

Приватбанк планує в 2018 році скоротити мережу відділень

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Дивися повний текст Приватбанк планує в 2018 році скоротити мережу відділень.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:01

...в ответ на новость о сокращении отделений: а на сайте банка - КРУПНЫМ НАВЯЗЧИВЫМ ШРИФТОМ о том, что в 2018-м количество (правда, универсальных) отделений вырастет. Не знаю, кому верить, потому что есть места, где их надо сокращать (Днепр, начало бывшего проспекта Правды), а но есть и такие места, где их отделение просто просится, но его нет (если команда Привата читает это - пусть пишет, подскажу, не бесплатно, само собой)
max_us_ua
 
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