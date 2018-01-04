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Початок 2018 р. на ринку M&A стаа найбурхливішим з часу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Компанії світу у січні (по 26-е число включно) оголосили злиття і поглинання на $273 млрд - настільки активного початку року не спостерігалося вже 18 років
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