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Початок 2018 р. на ринку M&A
стаа найбурхливішим з часу...

Початок 2018 р. на ринку M&A стаа найбурхливішим з часу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:41

Початок 2018 р. на ринку M&A стаа найбурхливішим з часу...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії світу у січні (по 26-е число включно) оголосили злиття і поглинання на $273 млрд - настільки активного початку року не спостерігалося вже 18 років

Дивися повний текст Початок 2018 р. на ринку M&A стаа найбурхливішим з часу буму доткомів.
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