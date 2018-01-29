Фабрика з виробництва меблів для транснаціональної корпорації ІКЕА може з'явитися у Львівській області.
Дивися повний текст ІКЕА може відкрити меблеву фабрику в Україні.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 13:47
ІКЕА може відкрити меблеву фабрику в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ІКЕА може відкрити меблеву фабрику в Україні.
Додано: Вів 30 січ, 2018 13:47
Тада заинтересованность видна невооруженным взглядом. Обычно заинтересованные так и делают, ждут когда к ним чиновники приедут в другую страну.
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:00
Из новости понятно, что чиновники уже два года говорят "К нам может прийти Икея", и собираются ещё два года наперед говорить тоже самое.
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