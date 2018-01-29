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ІКЕА може відкрити
меблеву фабрику в Україні

ІКЕА може відкрити меблеву фабрику в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:47

ІКЕА може відкрити меблеву фабрику в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Фабрика з виробництва меблів для транснаціональної корпорації ІКЕА може з'явитися у Львівській області.

Дивися повний текст ІКЕА може відкрити меблеву фабрику в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:47

Тада заинтересованность видна невооруженным взглядом. Обычно заинтересованные так и делают, ждут когда к ним чиновники приедут в другую страну.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 13:48

А може і НЕ відкрити
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:00

Из новости понятно, что чиновники уже два года говорят "К нам может прийти Икея", и собираются ещё два года наперед говорить тоже самое.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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