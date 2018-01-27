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У Росії хочуть блокувати
нелегально ввезені телефони та...

У Росії хочуть блокувати нелегально ввезені телефони та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 14:20

У Росії хочуть блокувати нелегально ввезені телефони та...

Пропонуємо до обговорення:
Нелегально ввезені до Росії мобільні пристрої - планшети і телефони - пропонують заносити до чорного списку та блокувати їх роботу.

Дивися повний текст У Росії хочуть блокувати нелегально ввезені телефони та планшети.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 14:20

..ну мы это уже проходили !! (привет УДЦР!!)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 15:38

правильно делают. "Дыры" надо закрывать и наполнять бюджет.
У нас, пока что, это буксует, при чем со многой техникой
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:29

maestro71

В голове не укладывается, сколько на это было денег потрачено, а толку - да как от Революции... Гидности? Бидности? Гныдности?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:30

fishman

Идея - правильная. Как будет с реализацией (начиная с учета и заканчивая контролем) - есть смутные сомнения в эффективности
max_us_ua
 
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