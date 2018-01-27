Нелегально ввезені до Росії мобільні пристрої - планшети і телефони - пропонують заносити до чорного списку та блокувати їх роботу.
Дивися повний текст У Росії хочуть блокувати нелегально ввезені телефони та планшети.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 14:20
У Росії хочуть блокувати нелегально ввезені телефони та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії хочуть блокувати нелегально ввезені телефони та планшети.
Додано: Вів 30 січ, 2018 15:38
правильно делают. "Дыры" надо закрывать и наполнять бюджет.
У нас, пока что, это буксует, при чем со многой техникой
Додано: Вів 30 січ, 2018 16:29
maestro71
В голове не укладывается, сколько на это было денег потрачено, а толку - да как от Революции... Гидности? Бидности? Гныдности?
Додано: Вів 30 січ, 2018 16:30
fishman
Идея - правильная. Как будет с реализацией (начиная с учета и заканчивая контролем) - есть смутные сомнения в эффективности
реклама
|