Про це він сказав під час зустрічі з діловими колами та експертами цифрового ринку в Києві у вівторок.
Дивися повний текст Гройсман розглядає можливість компенсації провайдерам за побудову регіональної інтернет-мережі.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 15:28
Гройсман розглядає можливість компенсації провайдерам за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розглядає можливість компенсації провайдерам за побудову регіональної інтернет-мережі.
Додано: Вів 30 січ, 2018 15:28
Полная ***!!! Пусть сперва с облэнерго розберусь, который нам тупо мешает работать, валит космические цены за опоры на которые у них даже документов нет!!!! Фуфло... Как строились своими силами так и строится будем
Додано: Вів 30 січ, 2018 16:35
Глядя на цены на 3G (которые, с другой стороны, видимо, только временно так низки) мало верится, что ШПД в обозримом будущем будет широко затребован с небольших населенных пунктах. А еще и 4G подтянется
Додано: Вів 30 січ, 2018 17:50
Кто-то решил прбрать к рукам региональный интернет... Сначала за государственные денежки, а там гляди всё в одних руках окажется. Вон на выборы интернет был в каждом избирательном участке. Где всё делось?
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:20
Re: Гройсман розглядає можливість компенсації провайдерам за
Мне нравится настрой Гройсмана, и его фраза про "каждый чих", проговоренная вслух, даже независимо от того, насколько это удастся воплотить в релае. то что зрадофилы будут бухтеть, тоже читалось.
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