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Статки олігархів з "Кремлівської доповіді" сягають 400...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 15:28
Пропонуємо до обговорення:
У "кремлівську доповідь", підготовлену Мінфіном США, увійшли 96 бізнесменів.
Дивися повний текст Статки олігархів з "Кремлівської доповіді" сягають 400 мільярдів доларів
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Додано: Вів 30 січ, 2018 15:28
А в рублях я значительно богаче... (с)
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