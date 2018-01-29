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Статки олігархів з "Кремлівської
доповіді" сягають 400...

Статки олігархів з "Кремлівської доповіді" сягають 400...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 15:28

Статки олігархів з "Кремлівської доповіді" сягають 400...

Пропонуємо до обговорення:
У "кремлівську доповідь", підготовлену Мінфіном США, увійшли 96 бізнесменів.

Дивися повний текст Статки олігархів з "Кремлівської доповіді" сягають 400 мільярдів доларів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 15:28

А в рублях я значительно богаче... (с)
serg_vronsky
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