Інтернет-компанія Amazon відкрила незвичайний офіс для своїх працівників.
Дивися повний текст Компанія Amazon відкрила "тропічний" офіс за чотири мільярди (відео).
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Додано: Вів 30 січ, 2018 16:20
Компанія Amazon відкрила "тропічний" офіс за чотири...
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Дивися повний текст Компанія Amazon відкрила "тропічний" офіс за чотири мільярди (відео).
Додано: Вів 30 січ, 2018 16:20
Самое смешное в бизнес-модели Амазон, что когда они вот так, казалось бы, нифига не продуктивно тратятся на такие прожекты (иначе не назовешь), их акции, блин, растут, а такие вот стройки становятся трендом
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