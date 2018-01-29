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Компанія Amazon відкрила
"тропічний" офіс за чотири...

Компанія Amazon відкрила "тропічний" офіс за чотири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:20

Компанія Amazon відкрила "тропічний" офіс за чотири...

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-компанія Amazon відкрила незвичайний офіс для своїх працівників.

Дивися повний текст Компанія Amazon відкрила "тропічний" офіс за чотири мільярди (відео).
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:20

Самое смешное в бизнес-модели Амазон, что когда они вот так, казалось бы, нифига не продуктивно тратятся на такие прожекты (иначе не назовешь), их акции, блин, растут, а такие вот стройки становятся трендом
max_us_ua
 
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