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Гройсман про безпеку на дорогах:
побудуємо 500 розв'язок

Гройсман про безпеку на дорогах: побудуємо 500 розв'язок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:31

Гройсман про безпеку на дорогах: побудуємо 500 розв'язок

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України в рамках розвитку дорожнього господарства починає реалізацію програми «500-500-1000».

Дивися повний текст Гройсман про безпеку на дорогах: побудуємо 500 розв'язок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:32

Ну да, и все развязки - в пределах 100 км от Киева, то есть там, где небожители живут
max_us_ua
 
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