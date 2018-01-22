Кабінет міністрів України в рамках розвитку дорожнього господарства починає реалізацію програми «500-500-1000».
Дивися повний текст Гройсман про безпеку на дорогах: побудуємо 500 розв'язок.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 16:31
Гройсман про безпеку на дорогах: побудуємо 500 розв'язок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман про безпеку на дорогах: побудуємо 500 розв'язок.
Додано: Вів 30 січ, 2018 16:32
Ну да, и все развязки - в пределах 100 км от Киева, то есть там, где небожители живут
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