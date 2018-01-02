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Розміщення Україною
євробондів визнано кращою...

Розміщення Україною євробондів визнано кращою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:33

Розміщення Україною євробондів визнано кращою...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Дивися повний текст Розміщення Україною євробондів визнано кращою транзакцією у 2017 році, - Данилюк.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:33

Нельзя не согласиться. Это успех однозначно.
vitali_kalinin
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