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Розміщення Україною євробондів визнано кращою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 16:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Розміщення Україною євробондів визнано кращою транзакцією у 2017 році, - Данилюк
.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 16:33
Нельзя не согласиться. Это успех однозначно.
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