Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Розміщення Україною євробондів визнано кращою транзакцією у 2017 році, - Данилюк.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 16:33
Розміщення Україною євробондів визнано кращою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розміщення Україною євробондів визнано кращою транзакцією у 2017 році, - Данилюк.
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:48
vitali_kalinin
По ставке, превышающей ставки по депозитам населения? Не сказал бы
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