В Україні на сьогодні існують значні ризики відмивання грошей.
Дивися повний текст У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 16:34
У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання...
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Дивися повний текст У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні.
Додано: Вів 30 січ, 2018 16:34
Отмывание денег рассматривается как преступление? Вообще-то оно является просто одной из отраслей экономики - теневой, разумеется, без которой чиновники лапу бы сосали. Ага, преступление...
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