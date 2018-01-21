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У Раді Європи заявили про
значні ризики відмивання...

У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:34

У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на сьогодні існують значні ризики відмивання грошей.

Дивися повний текст У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:34

Отмывание денег рассматривается как преступление? Вообще-то оно является просто одной из отраслей экономики - теневой, разумеется, без которой чиновники лапу бы сосали. Ага, преступление...
max_us_ua
 
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