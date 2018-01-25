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У Києві служба безпеки
ПриватБанку вилучила велику...

У Києві служба безпеки ПриватБанку вилучила велику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:04

У Києві служба безпеки ПриватБанку вилучила велику...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Finance.ua

Дивися повний текст У Києві служба безпеки ПриватБанку вилучила велику партію фальшивої гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:04

Мыняйло? Не?
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:54

Re: У Києві служба безпеки ПриватБанку вилучила велику...

Прикольно - НБУ печатает бумагу и ему за это ничего, кто-то сделал то-же самое и он уже преступник. :mrgreen:
rjkz
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