Про це повідомили Finance.ua
Дивися повний текст У Києві служба безпеки ПриватБанку вилучила велику партію фальшивої гривні.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 17:04
У Києві служба безпеки ПриватБанку вилучила велику...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві служба безпеки ПриватБанку вилучила велику партію фальшивої гривні.
Додано: Вів 30 січ, 2018 18:54
Re: У Києві служба безпеки ПриватБанку вилучила велику...
Прикольно - НБУ печатает бумагу и ему за это ничего, кто-то сделал то-же самое и он уже преступник.
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