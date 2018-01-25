Про це сказав Глава парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко.
Дивися повний текст У Раді закликали уряд законодавчо розділити майнінг і криптовалюти.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 17:27
У Раді закликали уряд законодавчо розділити майнінг і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді закликали уряд законодавчо розділити майнінг і криптовалюти.
Додано: Вів 30 січ, 2018 17:27
Не "много" не понятно, а какие могут быть претензии к майнерам, да и криптовалют в Украине не существует, самый доверительный орган разъяснил - нацбанк. А голубые мальчики просто выганяют всех кто связан с компами, начиная от ИТ заканчивая майнерами.
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