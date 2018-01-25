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У Раді закликали уряд законодавчо
розділити майнінг і...

У Раді закликали уряд законодавчо розділити майнінг і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:27

У Раді закликали уряд законодавчо розділити майнінг і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Глава парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко.

Дивися повний текст У Раді закликали уряд законодавчо розділити майнінг і криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:27

Не "много" не понятно, а какие могут быть претензии к майнерам, да и криптовалют в Украине не существует, самый доверительный орган разъяснил - нацбанк. А голубые мальчики просто выганяют всех кто связан с компами, начиная от ИТ заканчивая майнерами.
shkarapet
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