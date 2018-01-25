Відповідні постанови комісії від 24 січня оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр».
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для обленерго зростуть з квітня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 17:30
Тарифи на електроенергію для обленерго зростуть з квітня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для обленерго зростуть з квітня.
Додано: Вів 30 січ, 2018 17:30
а облэнрг-и уже повысили для "так называемой" промышлености почти до 2,5 грн
реклама
|