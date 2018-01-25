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Тарифи на електроенергію для
обленерго зростуть з квітня

Тарифи на електроенергію для обленерго зростуть з квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:30

Тарифи на електроенергію для обленерго зростуть з квітня

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні постанови комісії від 24 січня оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр».

Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для обленерго зростуть з квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:30

а облэнрг-и уже повысили для "так называемой" промышлености почти до 2,5 грн
shkarapet
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