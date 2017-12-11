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Швидкісний інтернет у школах
може з'явитись у найближчі...

Швидкісний інтернет у школах може з'явитись у найближчі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:39

Швидкісний інтернет у школах може з'явитись у найближчі...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках реалізації Концепції розвитку цифрової економіки до швидкісного супутникового інтернету українські школи та садочки можуть підключити в найближчі півроку.

Дивися повний текст Швидкісний інтернет у школах може з'явитись у найближчі півроку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:39

Дякуемо! Какжеж без вас бы все это можно было решить. Тут каких то сранных 10000 -20000 грн с каждой школы нижалко и платить вам каждый месяц опять же с каждой школы тем более нежалко. Ну а что конкуренты есть тот такое. Наверно у них какой-то не очень широкополосный интеренет.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:22

Норм. Ещё 200 лямов в трубу. 3G wifi роутер за 500 грн конечно не решит проблему, ага. Более того, процент персональной смартфонизации в деревнях иногда больше чем в городах "благодаря" спутниковому интернету ))
nikitash
 
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