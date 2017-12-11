У рамках реалізації Концепції розвитку цифрової економіки до швидкісного супутникового інтернету українські школи та садочки можуть підключити в найближчі півроку.
Дивися повний текст Швидкісний інтернет у школах може з'явитись у найближчі півроку.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 17:39
Швидкісний інтернет у школах може з'явитись у найближчі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Швидкісний інтернет у школах може з'явитись у найближчі півроку.
Додано: Вів 30 січ, 2018 17:39
Дякуемо! Какжеж без вас бы все это можно было решить. Тут каких то сранных 10000 -20000 грн с каждой школы нижалко и платить вам каждый месяц опять же с каждой школы тем более нежалко. Ну а что конкуренты есть тот такое. Наверно у них какой-то не очень широкополосный интеренет.
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:22
Норм. Ещё 200 лямов в трубу. 3G wifi роутер за 500 грн конечно не решит проблему, ага. Более того, процент персональной смартфонизации в деревнях иногда больше чем в городах "благодаря" спутниковому интернету ))
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