Борги Попаснянського водоканалу постійно зростають.
Дивися повний текст Україна припинила постачання води до "ЛНР" через накопичені з 2015 року величезні борги.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 19:27
Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
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Дивися повний текст Україна припинила постачання води до "ЛНР" через накопичені з 2015 року величезні борги.
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:27
еще четыре года назад надо было отключить, может мозгов бы прибавилось
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