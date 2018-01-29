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Україна припинила постачання
води до "ЛНР" через...

Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:27

Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

Пропонуємо до обговорення:
Борги Попаснянського водоканалу постійно зростають.

Дивися повний текст Україна припинила постачання води до "ЛНР" через накопичені з 2015 року величезні борги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:27

еще четыре года назад надо было отключить, может мозгов бы прибавилось
acidw1
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:43

acidw1

Это само собой, но вообще-то проскакивали сообщения, что ЛНР за воду платит (интересно, как, налом в мешках? Кто им коррсчета мог открыть?). Выходит, что кто-то (например, украинская правда) постоянно врет...
max_us_ua
 
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