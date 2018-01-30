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Україна припинила постачання
води до "ЛНР" через...

Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:27

Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

Пропонуємо до обговорення:
Борги Попаснянського водоканалу постійно зростають.

Дивися повний текст Україна припинила постачання води до "ЛНР" через накопичені з 2015 року величезні борги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:27

еще четыре года назад надо было отключить, может мозгов бы прибавилось
acidw1
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:43

acidw1

Это само собой, но вообще-то проскакивали сообщения, что ЛНР за воду платит (интересно, как, налом в мешках? Кто им коррсчета мог открыть?). Выходит, что кто-то (например, украинская правда) постоянно врет...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:41

max_us_ua - представь, платили налом в мешках. Перестали, воду перекрыли. Русского мыть только портить.
ddschkstschkr
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 23:14

  max_us_ua написав:acidw1

Это само собой, но вообще-то проскакивали сообщения, что ЛНР за воду платит (интересно, как, налом в мешках? Кто им коррсчета мог открыть?). Выходит, что кто-то (например, украинская правда) постоянно врет...


Платили, но треба було читати ті повідомлення. Борг - 100 млн, заплатили - 3 млн. Щось в цьому роді.
beilik_andry
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:50

acidw1, Північно-Кримський канал вже давно перекрили, але на мізки жителів Криму це аж ніяк не вплинуло. Думаєте, жителі ЛНР у цьому плані якось відрізняються?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 01:55

Нормальный ход. Сепары наших людей убивают, а эти сволочи водичкой им помогают. Еще и 100млн. из гос.казны вытянули для помощи сепарам. Нам крыза, а сепарам вода на шару за наш счет.По хорошему к стенке хозяев этого водаканала надо ставить, а рядом с ними руководителей района и области, которые мутят бабки на крови.Кругом требуют от других соблюдения санкций, а сами снабжают сепаров на шару.Самый настоящий саботаж.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 07:22

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

  max_us_ua написав:вообще-то проскакивали сообщения, что ЛНР за воду платит (интересно, как, налом в мешках? Кто им коррсчета мог открыть?)


Предположу, что это были взаимозачеты при торговле )например, за уголь). Ввели блокаду - торговля прекратилась, а отсюда и возник долг.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 07:25

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

  NetSerpent написав:Північно-Кримський канал вже давно перекрили, але на мізки жителів Криму це аж ніяк не вплинуло.


Ну от чего же не повлияло? Число крымчан, считающих Украину врагом, после этого увеличилось.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 07:51

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Дваждыдвашник
 
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